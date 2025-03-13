Власти Франции и Великобритании хотели сорвать дипломатическое урегулирование конфликта, поэтому помогли Украине в день переговоров с США устроить массированную атаку дронами на Москву. Об этом сообщил итальянский сайт L’antidiplomatico .

Журналисты напомнили, что подписание мирного соглашения в 2022 году сорвал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Именно он убедил президента Украины Владимира Зеленского прервать переговоры.

«Британцы все еще пытаются сорвать переговоры. Более чем вероятно, что они, а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки», — предположил автор статьи.

США не заинтересованы в обострении ситуации, потому что усиленно работают над мирным соглашением, поэтому помочь украинским военным могли только союзники из Европы. План заключался в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответный шаг, после которого американцы не решились бы подталкивать Украину к перемирию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала атаку с визитом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Москву. Дроны с поражающими элементами запустили из Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей.