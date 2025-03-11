В МИД назвали виновных в атаке БПЛА на Россию

Ответственность за атаку ВСУ беспилотными летательными аппаратами на Москву и другие регионы лежит на поставляющих оружие странах. Об этом сообщили на официальном сайте МИД России.
«Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ВСУ приурочили налет к началу переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Также массированная атака связана с визитом в Москву нового генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.