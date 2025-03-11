В МИД назвали виновных в атаке БПЛА на Россию

Ответственность за атаку ВСУ беспилотными летательными аппаратами на Москву и другие регионы лежит на поставляющих оружие странах. Об этом сообщили на официальном сайте МИД России.

«Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВСУ приурочили налет к началу переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Также массированная атака связана с визитом в Москву нового генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над российскими регионами 337 украинских беспилотников. Из них над Московской областью сбили свыше 90 дронов. От удара ВСУ пострадали более 10 человек в Домодедове и Видном. Также сообщалось о трех погибших.