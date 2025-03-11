Атаку на Москву и Подмосковье вели из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей

Рогов: атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву осуществлялась из трех областей Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по шесть-двенадцать штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского областей: Днепропетровской, Сумской и Черниговской», — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что атака велась различными видами ударных дронов. Украинские боевики планировали перегрузить российские силы ПВО, но им этого не удалось и «защитники неба отработали на высшем уровне, не допустив масштабных разрушений».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую сегодня ночью атаку самой массированной. По данным Минобороны, над территорией Московской области перехватили и уничтожили 91 дрон.

По последним данным, число погибших при массированной атаке БПЛА достигло трех человек. Все они работали в агрохолдинге «Мираторг».