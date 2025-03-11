Захарова заявила о связи атаки БПЛА на Москву и Подмосковье с визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область связана с рабочим визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой вэсэушных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ», — написала она.

По мнению Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский и его «спонсоры» своими действиями опустили ОБСЕ «до уровня говорильни» и сейчас организация не выполняет первоначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе.

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Из них над Московской областью ликвидировали 91 дрон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что сообщения о сбитых беспилотниках поступали из Зарайска, Коломны, Серпухова, Серебряных Прудов, Воскресенска, Раменского, Луховиц, Бронниц, Ленинского, Домодедово, Элестростали, Котельников и Подольска.