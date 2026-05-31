Средства ПВО ночью сбили 216 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 216 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, а также над Кубанью, Крымом и Азовским морем.

Ночью из-за налета БПЛА временно перекрыли Крымский мост. Беспилотную опасность объявили в Мордовии, Северной Осетии, Волгограде и Саратове.

Несколько аэропортов временно перестали выпускать и принимать рейсы. В число городов, где ввели ограничения в воздушных гаванях, вошли Махачкала, Сочи, Геленджик, Пенза, Ижевск и Тамбов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что из-за упавших фрагментов БПЛА загорелось топливное хранилище частного предприятия, которое обеспечивает сельскозтоваропроизводителей. Жителей близлежащих домов эвакуировали.