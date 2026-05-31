В Херсонской области отменили все мероприятия ко Дню защиты детей из-за атак ВСУ

Власти Херсонской области приняли решение отменить все праздничные мероприятия в День защиты детей из-за атак ВСУ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Все мероприятия ко Дню защиты детей отменены», — отметил Василенко.

Херсонская область оказалась под усиленной атакой украинских беспилотников. Днем ВСУ ударили по рейсовому автобусу, пострадала женщина. Вечером в результате удара беспилотниками погиб ребенок в Геническе, еще пять взрослых получили ранения.

Накануне из-за атак ВСУ в регионе пострадало шесть человек. Среди раненых трое мужчин, две женщины и 28-летний юноша.