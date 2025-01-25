В Херсонской области из-за взрывов повредилась вышка сотовой связи

Из-за взрывов, прогремевших на Украине в ночь на 25 января, под Херсоном пострадала вышка сотовой связи. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что ВС России атаковали критическую инфраструктуру в подконтрольной ВСУ части региона. Какие именно объекты поразили российские войска, Прокудин не уточнил.

«Повредили сотовую башню», — подчеркнул он.

Об ударах по инфраструктуре в ночь на 25 января также сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, из-за атаки на объекты в регионе возникли перебои с электричеством. Проблемы со светом зафиксировали в том числе в в областном центре. Табурец добавил, что специалисты устраняют последствия удара и пытаются восстановить электроснабжение.

Взрывы также прогремели в Киеве и Одессе. По данным подпольщика Сергея Лебедева, ВС России поразили военный объект Украины в порту Южный.