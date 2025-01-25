В Киеве прогремели взрывы

Мониторинговые паблики сообщили о взрывах в Киеве. В украинской столице работают системы противовоздушной обороны.
По информации местных Telegram-каналов, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальной информации пока не поступало.
Российские войска нанесли мощный удар по военному объекту Украины в Одессе. Новость сообщил подпольщик Сергей Лебедев. После атаки в порту Южный прогремел мощный взрыв, потом последовала детонация. Минобороны пока не сообщило подробностей атаки.
В четверг российская армия нанесла мощный удар по аэродрому в Николаевской области. В момент атаки на аэродроме находился как минимум один военный борт. Рядом с ВПП украинские войска разместили тяжелую технику.
Трамп начал переговоры о передачи TikTok под контроль американских инвесторов
В Мексике на границе с США обнаружили могилы с 56 телами
В Британии назвали четыре возможных варианта окончания украинского конфликта
Штурмовик Нифер рассказал об украинской семье, скрывавшейся от ВСУ в Курахове
Врач рассказал об опасности хурмы для некоторых людей
Новые российские FPV-дроны с фотоловушками вызвали зависть у американцев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте