В Киеве прогремели взрывы

Мониторинговые паблики сообщили о взрывах в Киеве. В украинской столице работают системы противовоздушной обороны.

По информации местных Telegram-каналов, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальной информации пока не поступало.

Российские войска нанесли мощный удар по военному объекту Украины в Одессе. Новость сообщил подпольщик Сергей Лебедев. После атаки в порту Южный прогремел мощный взрыв, потом последовала детонация. Минобороны пока не сообщило подробностей атаки.

В четверг российская армия нанесла мощный удар по аэродрому в Николаевской области. В момент атаки на аэродроме находился как минимум один военный борт. Рядом с ВПП украинские войска разместили тяжелую технику.