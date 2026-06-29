В Херсонской области частично восстановили электроснабжение

Экстренные службы частично восстановили электроснабжение Херсонской области, но аварийные работы еще не закончены. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Благодаря напряженной работе удалось вернуть свет в часть муниципальных округов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», — написал он.

Сальдо уточнил, что без электроснабжения временно остается часть населенных пунктов Чаплинского и Скадовского округов, а также Великолепетихский, Горностаевский, Каховский и Голопристанский округа.

Ранее в понедельник Сальдо сообщал, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в течение прошлой ночи ликвидировали 34 украинских беспилотника в небе над регионом.

Глава региона подчеркивал, что ситуация в области находится под полным контролем, несмотря на поток фейковой информации о якобы прекращении сообщения с Крымом.