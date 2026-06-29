ПВО за ночь сбила 34 ударных дрона над Херсонской областью

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 34 ударных дрона самолетного типа над Херсонской областью в течение минувшей ночи. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Слаженно отработали подразделения РЭБ, ПВО и мобильные огневые группы», — уточнил он.

Сальдо поблагодарил военных за боевой профессионализм и бдительность.

На прошлой неделе после атаки украинских военных ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок, сообщал Сальдо.

Губернатор подчеркивал, что ситуация в регионе находится под полным контролем, несмотря на волну фейков о якобы прекращении транспортного сообщения с Крымом и подготовке эвакуационных автобусов. Сальдо призвал местных жителей не помогать в распространении украинских фейков и доверять только официальным источникам информации.