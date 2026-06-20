Сальдо назвал фейком сообщения о закрытии границы Херсонской области с Крымом

Украинские ЦИПсО распространили через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы очередную волну фейков, на этот раз заявляя о якобы подготовке к прекращению транспортного сообщения Херсонской области с Крымом. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке „эвакуационных автобусов“, скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что противник регулярно делает такие информационные вбросы. Цель ЦИПсО — посеять панику среди населения.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в Херсонской области находится под контролем. До жителей доводят все решения органов власти и оперативных служб, причем исключительно через официальные источники информации. Сальдо призвал людей не помогать в распространении украинских фейков.

Украинские спецслужбы ранее пытались убить Сальдо. Перед судом предстали трое граждан Украины, курируемые СБУ.