РИА Новости: в Харьковской области началась зачистка Волчанского котла от ВСУ

ВС России приступили к зачистке котла под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, российские военные начали ликвидацию остатков окруженной украинской группировки. Многие боевики ВСУ сдаются в плен, другие пытаются сбежать по лесополосам, бросая военную технику и вооружение.

Армия России сжимает кольцо окружения в Волчанском котле, бои становятся все более интенсивными.

«Те, кто не сдается в плен, уничтожается на месте», — добавил представитель силовиков.

Ранее российские бойцы уничтожили три ББМ с командным составом батальона 159-й отдельной механизированной бригады. Офицеры пытались вырваться из окружения.