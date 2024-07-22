В Грузии заявили, что с победой Трампа бои на Украине завершатся быстрее

Премьер Грузии Кобахидзе: при Трампе конфликт на Украине закончится быстрее

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа военные действия на Украине закончится быстрее. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщило РИА «Новости».

«Мы, конечно же, не сможем вмешаться в чьи-либо выборы, единственное, что можно сказать, — это то, что если победит Трамп, то [конфликт] на Украине завершится быстрее», — сказал он.

Урегулирование кризиса, по мнению Кобахидзе, изменит отношение Запада к Грузии.

Президент США Джо Байден 21 июля решил сняться с предвыборной гонки. Этот день стал черным для Владимира Зеленского и Европы, так как они не любят бывшего американского лидера. Журналист и писатель Дэвид Андельман предположил, что при власти Трампа США вынудят Украину признать утрату территорий, вернувшихся в состав России. Из-за этого в Европе нарастает паника.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Трамп после возможного переизбрания заставит Зеленского уйти в отставку. Украине навсегда закроют двери в НАТО.

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