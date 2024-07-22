«Уступит России». Запад забил тревогу из-за плана Трампа по Украине

MSNBC: при Трампе Украина признает утрату территорий

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

США вынудят Украину признать утрату территорий, вернувшихся в состав России, если на президентских выборах победит республиканец Дональд Трампс. Такое предположение сделал американский журналист и писатель Дэвид Андельман, сообщил телеканал MSNBC.

«Вэнс и Трамп, похоже, разделяют схожие взгляды на конфликт на Украине. Они выступают за быстрое мирное соглашение, согласно которому, Киев в случае необходимости уступит России значительную территорию и согласится на вечный нейтралитет», — заявил он.

По словам Андельмана, из-за этого в Европе нарастает паника. К подобным перспективам нужно отнестись серьезно, подчеркнул журналист. От этого также зависит будущее Соединенных Штатов.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Последний призвал действующего главу государства Джо Байдена уйти в отставку до выборов. До этого Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока, заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств.

Накануне, 21 июля, Байден снялся с выборов президента США. Лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение действующего президента США.

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