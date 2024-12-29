Депутат Колесник: ВСУ могут провести провокации в Новый год

Украинские вооруженные силы могут провести ряд провокаций в новогодние праздники. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, устроить людям какую-нибудь гадость на Новый год — это в стиле президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому от ВСУ можно ожидать провокаций.

Однако Колесник успокоил россиян, объяснив, что российские спецслужбы всегда наготове. Уровень их подготовки значительно вырос, что подтверждается количеством предотвращенных террористических атак. Несмотря на это, депутат посоветовал все же не терять бдительности.

«Но это не значит, что мы должны залезть в подвал. Нормально проводим праздники. Есть люди, которые наш покой охраняют», — подытожил Колесник.

Ранее бывший член Совфеда, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич высказал мнение, что несмотря на то, что у ВСУ достаточно сил для наступления на Клинцы в Брянской области, эта авантюра закончится для них большими человеческими потерями.