Сегодня 13:08 Ублюдочное состояние украинской власти. Как ВСУ постараются испортить Новый год Экс-сенатор Клинцевич: у ВСУ есть средства для наступления в Брянской области 0 0 0 Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств для наступления на Клинцы в Брянской области. Но важно понимать, что эта авантюра закончится большими человеческими потерями для боевиков, заявил 360.ru бывший член Совфеда, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Я хочу, может быть, всех разочаровать. ВСУ имеют достаточно сил и средств для того, чтобы провести вот эту авантюру. <…> Сегодня в рамках того, что происходит, в том числе и к приближению к 20 января, идет колоссальная эскалация», — подчеркнул Клинцевич. Многие политологи называют это подлянкой со стороны президента США Джо Байдена для избранного лидера Дональда Трампа. Но отношения американских политиков не имеют ничего общего с концепцией развития дальнейшей эскалации конфликта с Россией, которую затеяли США, уверен специалист.

Зеленский бросит все резервы Вдоль границ России начали серьезно работать разведывательно-ударные БПЛА. Цель — огневая поддержка натовских средств, расположенных на территории Украины. Клинцевич выразил уверенность в том, что ВСУ попытаются пойти в наступление. «Уверен в подобных попытках. Зеленскому это просто необходимо делать, иначе он не получит на следующий год никакой поддержки, и он в котел войны бросит своих людей. Резервы у него слабые, но он бросит все резервы, в том числе подготовленные, для того, чтобы решить эту проблему», — объяснил специалист. ВСУ постараются испортить Новый год Он не исключил военных инициатив со стороны стран НАТО — Россия должна быть к этому готова. Требование Госдепа к американцам покинуть Белоруссию — это не только провокация, считает Клинцевич. Однако любые военные действия Запада в республике закончатся для первого плачевно: армия Белоруссии мобилизована и имеет поддержку России.

Я просто хочу сказать, чтобы накануне Нового года наши граждане не беспокоились. Такие попытки будут, к сожалению. Мы к ним готовы. Все эти вещи с учетом того состояния, которое есть на Украине, могут быть просто агонией украинского незаконного режима, который возглавляет гражданин Зеленский, не являясь должностным лицом, согласно действующему украинскому международному законодательству. Они сделают все, чтобы испортить Новый год. Франц Клинцевич

Тенденция, которую демонстрирует Зеленский, не связана ни с религией, ни с человеческим нравственным состоянием. «Это некое особое ублюдочное состояние власти. По-другому нельзя назвать. И от этой ублюдочной властной структуры мы сегодня ожидаем любых провокаций и вот таких необдуманных, сумасшедших действий», — заключил Клинцевич. ВСУ предпринимали попытки наступления в Запорожской области, но их действия провалились, рассказал ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.