В Горловке 12 мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ

В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 12 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале .

«Двенадцать мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии», — написал он.

В понедельник ВСУ также атаковали населенный пункт. Ранения получили восемь мирных жителей. Несколько зданий, в том числе жилых, получили повреждения, сгорел один автомобиль. Из-за атаки ВСУ в Горловке приостановили движение трамваев.

До этого украинские боевики сбросили на автобус, проезжавший мимо шахты имени Изотова в Горловке, взрывное устройство. Жертвой удара стал водитель. Тогда же ВСУ обстреляли поселок городского типа Пантелеймоновка в Ясиноватском районе, пострадал мирный житель. Для атаки ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат.