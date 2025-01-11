Житель Ясиноватского района ДНР пострадал из-за дрона ВСУ

Украинские боевики с помощью дрона атаковали поселок городского типа Пантелеймоновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Из-за ЧП ранения получил мирный житель, заявил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате атаки дрона-камикадзе украинских террористов в поселке городского типа Пантелеймоновка ранен мирный житель», — отметил он.
Ранее от удара украинских БПЛА пострадали шесть жителей Горловки и Дзержинска. Один человек получил ранения в результате атаки дрона на жилой массив «Комсомолец». Из-за удара по Дзержинску пострадали пять горожан.
Днем 9 января атаки беспилотников засекли у жилмассива «Солнечный» в Калининском районе Горловки. В результате получила повреждения инфраструктура, район частично обесточило. Также ВСУ обстреляли поселок шахты имени Румянцева и атаковали дроном район села Бессарабка.
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