ВСУ подорвали водителя автобуса в Горловке
Мэр Приходько: в Горловке водитель погиб из-за сброшенной ВСУ взрывчатки
Украинские боевики сбросили взрывное устройство на автобус в поселке шахты имени Изотова в Горловке. Жертвой атаки стал водитель, заявил мэр Горловки в своем Telegram-канале.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2», — отметил он.
Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. В результате ранения получили три человека, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших доставили в больницу. Из-за удара ВСУ повреждения получило административное здание.
В этот же день украинские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на машину в Белгородском районе, на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. Пострадали два мирных жителя. Оба мужчины получили баротравмы.