ВСУ подорвали водителя автобуса в Горловке

Украинские боевики сбросили взрывное устройство на автобус в поселке шахты имени Изотова в Горловке. Жертвой атаки стал водитель, заявил мэр Горловки в своем Telegram-канале .

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в поселке шахты имени Изотова погиб водитель автобуса маршрута № 2», — отметил он.

Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. В результате ранения получили три человека, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших доставили в больницу. Из-за удара ВСУ повреждения получило административное здание.

В этот же день украинские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на машину в Белгородском районе, на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. Пострадали два мирных жителя. Оба мужчины получили баротравмы.