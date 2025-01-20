Восемь жителей Горловки пострадали из-за артиллерийского удара ВСУ

Восемь мирных жителей Горловки получили ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Повреждения, по его словам, также получили несколько зданий, в том числе жилые. Сгорел один автомобиль.

Мэр также опубликовал фотографии с последствиями ударов. В городе, по его словам, приостановили трамвайное движение. Зоной повышенной опасности Приходько назвал центральный проспект Ленина, призвав ограничить движение по улицам.

Ранее украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника на автобус, проезжавший мимо шахты имени Изотова в Горловке. При этом погиб водитель.