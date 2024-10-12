Украина уже проиграла. Дотком раскрыл, когда Запад публично признает очевидное
Дотком: мировые СМИ до выборов президента США не признают победу РФ над Украиной
Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком (Шмитц) заявил, что Украина уже проиграла России. Однако мировые СМИ, по его мнению, не признают это до ноября 2024 года. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.
«Украина проиграла России! Но средства массовой информации не смогут сказать этого до тех пор, пока не завершатся выборы в США или пока демократы не будут выглядеть полными идиотами», — сказал он.
Дотком предупредил, что кроме американских политиков в затруднительном положении окажутся Евросоюз и НАТО. Он напомнил, что эти организации обещали Украине непоколебимую поддержку.
В августе сразу после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Дотком заявил подписчикам о незавидной участки президента Владимира Зеленского, сообщили «Известия». Он пришел к выводу, что время его правления скоро закончится.