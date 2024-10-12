Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком (Шмитц) заявил, что Украина уже проиграла России. Однако мировые СМИ, по его мнению, не признают это до ноября 2024 года. Бизнесмен написал об этом в соцсети X .

«Украина проиграла России! Но средства массовой информации не смогут сказать этого до тех пор, пока не завершатся выборы в США или пока демократы не будут выглядеть полными идиотами», — сказал он.

Дотком предупредил, что кроме американских политиков в затруднительном положении окажутся Евросоюз и НАТО. Он напомнил, что эти организации обещали Украине непоколебимую поддержку.

В августе сразу после нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область Дотком заявил подписчикам о незавидной участки президента Владимира Зеленского, сообщили «Известия». Он пришел к выводу, что время его правления скоро закончится.