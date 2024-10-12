Украинцам дали на получение повесток всего три дня

Правительство Украины приравняло время хранения повесток от территориальных центров комплектования и социальной поддержки к судебным. Теперь военнообязанные украинцы должны успеть получить их за 72 часа.

Власти обязали сотрудников почты вручать письма с пометками «повестка ТЦК» лично в руки. Если при попытке отдать повестку адресат окажется в другом месте или откажется ее принять, почтальон сделает «должное уведомление». На основании последнего ТЦК смогут штрафовать призывников на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен (от 39,5 до 59,3 тысячи рублей).

На Украине в 2024 году вступил в силу новый закон о мобилизации. Военкомы стали забирать мужчин прямо из общественного транспорта, ресторанов, спортивных клубов и с концертов. Бывший премьер страны Николай Азаров заявил «Известиям», что ужесточение набора не решит проблемы ВСУ.