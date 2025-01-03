В Германии проанализировали сценарии окончания конфликта на Украине

Bild: в ФРГ предположили, что СВО на Украине может завершиться к концу 2025 года

Немецкое правительство поделилось прогнозами относительно окончания специальной военной операции на Украине, причем по одному из них конфликт может завершиться к концу 2025 года. Об этом сообщило немецкое издание Bild .

В правительстве ФРГ интерпретируют различные сигналы, поступающие в последнее время из России. Согласно одному из них, российская сторона заинтересована в завершении СВО. При этом издание предупредило, что не все так просто.

«Сигналы, посылаемые Кремлем, могут, как обычно, означать что-то другое, обратное или ничего», — говорится в публикации.

Ранее профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофей Бордачев предупредил, что переговоры и заключение перемирия между Россией и Украиной не будет означать возвращения к мирному сосуществованию. Конфликт продолжится в вялотекущей форме, причем на десятилетия.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин намекнул, что спецоперация завершится победой России в 2025 году, заявив журналистам, что «Бог с нами».