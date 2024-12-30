Россиянам озвучили возможные варианты окончания СВО

Даже после заключения перемирия между Россией и Украиной конфликт может десятилетиями продолжаться в вялотекущей форме. Такое мнение в разговоре c журналистом mk.ru высказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофей Бордачев.

Эксперт предостерег от надежды на то, что в сложившихся обстоятельствах можно рассчитывать на возврат к мирному сосуществованию в ближайшие годы.

«Давайте будем смотреть правде в глаза — переговоры и даже некое соглашение — это не значит, что настал День Победы и все кончилось, герои возвращаются по домам к своим семьям и начинают мирную жизнь. Так не будет», — заявил профессор.

По его словам, после заключения перемирия в течение десятилетий будет идти вялотекущий конфликт, который будет периодически обостряться.

Помимо этого, Бордачев также отметил, что на Западе не рассматривают Украину в качестве равнозначного союзника. Для них страна интересна только в качестве пространства освоения ресурсов. Но для России это неприемлемо, потому что неограниченное извлечение ресурсов предполагает политический контроль над всей Украиной.

Ранее стало известно, что ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из окруженной Великой Новоселки, но получали отказ. Теперь украинцы лишились шанса оставить поселок без потерь.