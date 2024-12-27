Путин намекнул о победе России в 2025 году

Российский лидер Владимир Путин рассказал, верит ли он в то, что спецоперация на Украине закончится победой России в 2025 году. Этот вопрос задали ему журналисты в ходе пресс-конференции после неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.
«В Бога верю. А Бог с нами», — ответил журналистам президент.
Ранее Путин заявил, что главным приоритетом СВО остается достижение всех поставленных целей. Он отметил, что постоянно следит за развитием ситуации на поле боя и интересуется положением личного состава вооруженных сил России.
Также президент рассказал, что в следующем году основной задачей руководства страны станет улучшение благополучия российского народа. В частности, повышение уровня жизни людей и достижения стабильности.
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