В Генштабе ВСУ заявили об отходе войск «на более выгодные позиции» около Купянска | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 04:22 В Генштабе ВСУ заявили об отходе войск «на более выгодные позиции» около Купянска Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск из сел около Купянска РИА «Новости»

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Украинские военные в районе Купянска отошли на другие позиции «в результате интенсивного огневого воздействия противника». Об этом заявили Telegram-канале Генштаба ВСУ.

В ведомстве рассказали о боях рядом с населенными пунктами, которые расположены в Купянском районе Харьковской области, а также в ЛНР на направлениях Котляровка — Песчаное, Кисловка — Ивановка, Ковалевка — Новоегоровка и Куземовка — Стельмаховка.

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«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что украинская армия перебросила элитную штурмовую бригаду нацполиции «Лють» из-под Часова Яра на харьковское направление. Туда же ВСУ начали перебрасывать немецкие танки Leopard.

Как отметил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, оборона Украины на Сватовско-Купянском направлении начала «сыпаться». Украинским войскам приходится подтягивать туда все больше резервов.