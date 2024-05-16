ВСУ перебросили элитные войска поближе к Харькову | 360°

Важное 16 мая 2024, 00:01 ВСУ перебросили элитные войска поближе к Харькову ВСУ перебросили на харьковское направление элитную бригаду «Лють» РИА «Новости»

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ВСУ перебросили из-под Часова Яра на харьковское направление элитную штурмовую бригаду национальной полиции страны «Лють». Об этом сообщил ТАСС.

«Бригада „Лють“ переброшена из-под Часова Яра на волчанское направление», — заявил собеседник агентства.

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До этого стало известно, что украинские вооруженные силы начали перебрасывать танки Leopard немецкого производства на Харьковское направление. Мотивом для таких действий стало продвижение армии России.

Ранее российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Войска России продвинулись вглубь обороны ВСУ. Военные ударили по противнику недалеко от населенных пунктов Гранов, Журавка, Волчанск и Липцы. Помимо этого, ВС РФ отразили три контратаки украинских боевиков рядом с селами Старица и Глубокое.