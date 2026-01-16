Пришло время показать, кто стоит за взрывами «Северных потоков», и привлечь виновных к ответственности. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

«Давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит. И также определить ту ответственность которую этот кто-то должен понести», — отметил он.

Песков заявил, что постановление суда Германии напоминает формулировки, которые используют в контексте «хайли лайкли». По его словам, виновные давно известны.

Суд в Германии 10 декабря постановил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, были организованы по заказу иностранного государства. Из текста постановления становится очевидно, что речь идет об Украине.

В конце ноября судья Федерального суда Германии вынес решение об аресте гражданина Украины Сергея К., которого подозревают в причастности к взрыву на «Северных потоках».