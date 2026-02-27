Сегодня 15:01 Так украинцы или американцы? Польша запуталась, кого ей благодарить за отрубленный газ 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld, White House, The Presidential Office of Ukraine, globallookpress.com / РИА «Новости» Эксклюзив

Министр иностранных дел Польши объявил, что «Северный поток» подорвали украинцы. Однако вот какое дело: ранее Радослав Сикорский благодарил за подрыв газопровода американцев. Сам он женат на американке, у него был британский паспорт. Ближайшая точка, от которой легко было добраться до места диверсии, — польский порт Свиноустье. Теперь там по иронии судьбы терминалы сжиженного газа, который поляки импортируют вместо нашего втридорога. Что вообще произошло и зачем им отключили газ, гражданам Польши никто не объясняет. Но призывают еще туже затянуть пояса и готовиться к войне.

Не такое большое место в мировой политике занимает Польша, чтобы чаще раза в год о ней писать, однако же пошли оттуда элегантные новости. Да такие, что поляки сами от изумления открыли рты и вытаращили глаза. На сцене — глава местного МИД Радослав Сикорский. Он нынче окатывает поляков холодным душем каждый божий день. Так, этот видный польский мыслитель, бывший диссидент, который, кажется, уже третий срок на своем посту отсиживает, заявил, что «Северный поток» подорвали… украинцы! Надо сказать, что у меня эта информация вызывает некоторый скепсис. Честно говоря, сомневаюсь в наличии у наших соседей таких компетенций, чтобы на дне морском в одиночку проворачивать фантастические военные операции. Тем более на дне холодного моря. Тут отдельный опыт нужен. И неплохо было бы для начала попасть к месту подрыва, у датского острова Борнхольм. В общем, я этому спектаклю с украинскими морскими суперменами не верю. Особенно если учитывать, что кратчайший путь к точке диверсии, если, конечно, не добираться крюком через Данию, это… польский порт Свиноустье. И подрыв произошел на границе с польскими водами.

Фото: Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Нашими глазами версия эта выглядит неубедительно, но то мы. Давайте посмотрим на нее глазами поляков, полными удивления и слез. Итак, Радослав Сикорский. Человек, который несколько десятков лет назад получил британское гражданство. Жил в Британии, в США. Женат на известной американской журналистке и писательнице резкого антироссийского толка Энн Эпплбаум. В Польше до сих пор идут споры, отказался ли Сикорский от британского паспорта. Сам клянется, что паспорта у него нет, сдал, когда еще баллотировался в президенты. Хотя законом двойное гражданство для президентов в Польше не запрещено. Для министров — тем более. В общем, они до сих пор гадают, Сикорскому не верят.

Фото: Энн Эпплбаум c мужем Радославом Сикорским. Sauda, Enrico/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Впрочем, само по себе это ничего не значит, конечно, хотя и очень напоминает карьеру Михаила Саакашвили. Точнее, надо сравнивать наоборот: история Саакашвили напоминает биографию Сикорского, который в большую политику попал раньше. Ну ладно, подумаешь, жена американка. Сам то ли британец, то ли не совсем. Украинцы проникли на «Северный поток» и отрубили полякам газ, но поляки их не видели, хотя мимо Польши проскочить было трудно. Это все второстепенно. Тут другое: в сентябре 2022 года Радослав Сикорской на своей странице в «Твиттере» (Х) сразу после подрыва газопровода написал «Спасибо США!» Вот так простодушно. На тот момент Сикорский не был министром иностранных дел, он был в статусе бывшего главы польского МИД: возглавлял ведомство при предыдущих премьерствах Дональда Туска. А до того побывал министром национальной обороны.

Фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Damian Burzykowski/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И вот этот бывший министр иностранных дел, бывший министр национальной обороны, бывший кандидат в президенты, а точнее — кандидат в кандидаты (не прошел праймериз в партии «Гражданская платформа»), бывший (но это неточно) гражданин Великобритании, действующий муж гражданки США из американского демократического истеблишмента вдруг благодарит Америку за перерубание Европе газовых труб. Тогда поляки шутили: ну, слава матке боске, освободили американе от бремени выбора, сама Польша бы так и не определилась, покупать ей дешевый газ из России или не покупать. Благодаря столь удачному стечению обстоятельств 2023 год стал первым за многие десятилетия, когда Варшава не покупала российский газ. Она обогревалась сжиженным американским и британским газом, который ей доставляли в газовый порт того же злополучного Свиноустья.

Фото: Jens Büttner/ZB / www.globallookpress.com

Закупала газ (вдумайтесь!) у Латвии и Литвы, чем вводила в недоумение весь мир. Но еще интереснее, что в итоге Польша начала искать совсем уж экстравагантных поставщиков. В 2024 году поляки закупали газ даже у… Тринидада-и-Табаго! Причем наращивая поставки. Злые языки говорили, будто это на самом деле российский газ, просто теперь он идет в терминалы под карибским флагом.

Такие рассуждения в Польше крайне непопулярны и пресекаются, поскольку тема для населения больная. Насколько реально выросли тарифы на газ, тепло и электричество — сказать трудно, ведь с 2023 года правительство постоянно меняет подходы к начислению платы, вводит какие-то возвратные налоги. В среднем платежи за газ, свет и отопление в Польше совокупно с 2023-го растут на 25-30% в год, а в 2026-м анонсировали еще большее повышение: плата за отопление в многоквартирных домах может увеличиться на 86%.

В такой ситуации правительству Польше крайне стыдно раскрывать, по какой цене они покупают газ в результате своей мудрой политики. А уж вопрос о том, не российский ли дешевый газ закачивается в карибские танкеры и едет к полякам по тройной цене, там сейчас поднимать вне кухонь не принято. Есть консенсус: в результате мудрой политики правительства Польши газ стал дорогой. За это бывший будущий глава МИД поблагодарил от души американцев. Потом признался, что газ отрубили польские «партнеры» с Украины. Вероятно, чтобы полякам лучше жилось. Поляки, пересчитывая свои гроши после оплаты отопления, смотрят на карту и не понимают: а как те украинцы доплыли до труб, зачем они плыли крюком черед Данию, если можно было высадиться в Свиноустье, где как раз достраивали новый терминал для приема сжиженного газа — как в воду глядели, что полякам он пригодится!

Фото: IMAGO/Jürgen Held / www.globallookpress.com

Люди чувствуют себя обманутыми, проданными и преданными правительством, вернее — двумя, потому что состав успел смениться, а песня та же. Только теперь, оказывается, газ полякам отрубили не американские дорогие партнеры, а украинские опекаемые братья. И новости о подрыве украинцами газопровода идут следом за сообщениями о выделении Киеву новой помощи. Представляете лица поляков, которые эти новости читают?

А Сикорский продолжает. Уже пошел снова обрабатывать граждан, пока у них рты от изумления открыты и в ответ ничего внятного сказать не могут: мол, надо готовиться к смертельной войне! Как деды и прадеды воевали! Все должны сплотиться вокруг США, поднажать. Ну и, конечно, помочь братьям-украинцам, которые сейчас-де держат в своих руках ключ от безопасности Речи Посполитой.

Вопрос, зачем же эти братья соседям газ отрубили, отошел на второй план. Поохали, поахали и пошли новую квитанцию за отопление из почтового ящика доставать. Отрубили, значит, надо. Не твоего ума, пани, дело.