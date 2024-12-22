Минобороны: ВС РФ освободили Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области

Российские войска освободили Красное в ДНР и Лозовое в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

В населенном пункте Лозовая работала группировка войск «Запад».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что бойцы «Запада» улучшили положение на передовой, нанесли поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Загрызово, Новомлынск и Лозовая Харьковской области.

Об окружении Лозовой стало известно 18 декабря. Марочко отметил, что огневой мешок частично сформирован и, если командование ВСУ не примет своевременных решений, украинские боевики останутся без путей отхода.