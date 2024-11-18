В Евросоюзе раскрыли, на какую дальность США разрешили бить ВСУ по России

Боррель: США разрешили ВСУ бить по России ракетами дальностью до 300 км

Американская администрация разрешила Украине применять ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для ударов по территории России. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило РИА «Новости» .

«Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России „до 300 километров“», — уточнило агентство.

По словам Борреля, это обсуждалось на встрече глав МИД Евросоюза.

До этого политик призвал страны ЕС сплотиться и научиться принимать жесткие решения, использовать язык силы, чтобы союз продемонстрировал миру решимость и стал геополитическим игроком. По его словам, лично он всегда поддерживал нанесение ударов европейским оружием вглубь России.

До этого бывший депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке заявил, что президент США Джо Байден решил войти в историю как лидер страны, «ответственный за развязывание ядерной войны».