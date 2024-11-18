В Евросоюзе раскрыли, на какую дальность США разрешили бить ВСУ по России

Боррель: США разрешили ВСУ бить по России ракетами дальностью до 300 км

Фото: РИА «Новости»

Американская администрация разрешила Украине применять ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для ударов по территории России. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило РИА «Новости».

«Боррель заявил, что Киев получил от США разрешение на удары вглубь России „до 300 километров“», — уточнило агентство.

По словам Борреля, это обсуждалось на встрече глав МИД Евросоюза.

До этого политик призвал страны ЕС сплотиться и научиться принимать жесткие решения, использовать язык силы, чтобы союз продемонстрировал миру решимость и стал геополитическим игроком. По его словам, лично он всегда поддерживал нанесение ударов европейским оружием вглубь России.

До этого бывший депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке заявил, что президент США Джо Байден решил войти в историю как лидер страны, «ответственный за развязывание ядерной войны».

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