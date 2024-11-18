В Польше рассказали о желании Байдена стать виновником ядерной войны

Януш Корвин-Микке: Байден мечтает войти в историю как виновник ядерной войны

Бывший депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке осудил предполагаемое решение Джо Байдена санкционировать удары Украины вглубь России западным оружием. Об этом он написал в соцсети X .

«Байден решил рискнуть войти в историю как президент, ответственный за развязывание ядерной войны», — заявил политик.

Он добавил, что Польша рискует стать одной из первых жертв такого конфликта.

Уходящий в отставку глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России.

Французская газета Le Figaro тем временем удалила информацию о том, что Великобритания и Франция якобы присоединились к разрешению США наносить удары по территории России своими дальнобойными ракетами.