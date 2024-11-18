Покидающий пост глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России. Его процитировало РИА «Новости» .

«Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать стрелы, но и на то, чтобы бить по лучникам», — заявил он.

Ранее французская газета Le Figaro удалила размещенную накануне информацию, что Великобритания и Франция якобы разрешили Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Там остался только перепост сообщения New York Times, что такое разрешение, относящееся к ракетам ATACMS, дал уходящий в отставку в январе американский президент Джо Байден.

При этом представитель переходной команды избранного президента Дональда Трампа не исключил, что США отменят это решение.