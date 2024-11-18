Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России
Покидающий пост глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что всегда поддерживал удары по территории России. Его процитировало РИА «Новости».
«Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать стрелы, но и на то, чтобы бить по лучникам», — заявил он.
Ранее французская газета Le Figaro удалила размещенную накануне информацию, что Великобритания и Франция якобы разрешили Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Там остался только перепост сообщения New York Times, что такое разрешение, относящееся к ракетам ATACMS, дал уходящий в отставку в январе американский президент Джо Байден.
При этом представитель переходной команды избранного президента Дональда Трампа не исключил, что США отменят это решение.