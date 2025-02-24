Постпред Ульянов: в ЕС больше не говорят о победе над Россией на поле боя

Европейские чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить, что «Россию необходимо победить на поле боя». Об этом в Telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что „Россию необходимо победить на поле боя“. Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?» — отметил Ульянов.

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