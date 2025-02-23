Европейский союз с втягиванием в украинский конфликт все больше напоминает разваливающееся общежитие. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Втягивание в украинский военный конфликт стало роковой ошибкой стран Евросоюза, которая не только разрушила их экономическую стабильность, но и пошатнула единство», — подчеркнул парламентарий.

В скором будущем с их «большой многозвездной квартирой с неплохим евроремонтом произойдет метаморфоза», считает Шеремет. В будущем каждый «жилец» этого «общежития» начнет громко стучать совей дверью, вызывая трещины на потолке и осыпание штукатурки у соседей.

Причиной кризиса в ЕС стала политика Германии и Франции. Оба государства пренебрегли национальными интересами и наплевали на позицию других стран-участниц.

Государства ЕС могли бы принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине как «лакеи», заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.