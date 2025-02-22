«Лакеи». Орбан отпустил резкую шутку о роли Евросоюза в украинском вопросе

Государства Евросоюза могли бы принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса как лакеи. Такое мнение высказал глава правительства Венгрии Виктор Орбан, политика процитировало РИА «Новости» .

Венгерский премьер констатировал — страны-члены Европейского союза оскорблены тем, что переговоры по Украине начались без них. К такому выводу политик пришел после саммита руководителей государств блока в Париже.

«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», — добавил Виктор Орбан.

Ранее в беседе с Такером Карлсоном премьер-министр Венгрии заявил, что украинский конфликт может превратиться в Афганистан Европейского союза — изнуряющее и дорогостоящее противостояние, «из которого нет выхода».

«Разрушение рамок нормальной жизни для Европейского союза. … Мы в серьезной опасности», — констатировал политик.

В том же интервью премьер Венгрии допустил, что конфликт на Украине будет урегулирован в течение ближайших шести месяцев.