Президент Украины Владимир Зеленский из-за угрозы переворота в стране может вскоре попросить убежища в Турции. Такое мнение высказал в турецкой газете Akşam колумнист Эрай Гюлчюлер.

По его словам, дело не ограничится тем, что США и Европа, которые заняли негативную позицию по отношению к Зеленскому, больше не станут предоставлять Украине военную помощь.

«Если Зеленский продолжит требовать территориальной целостности Украины, то в какой-то момент он столкнется с внутренним переворотом. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский запросит убежища в Турции. Потому что США поступают так всегда — используют и выбрасывают», — написал журналист, добавив, что от украинского лидера могут потребовать уйти с дистанции.

Он отметил, что Зеленский сейчас был бы в совершенно другом положении, если бы переговоры, состоявшиеся в Турции 22 марта 2022 года, закончились иначе. Ему стоило прислушаться к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и согласиться на мирный договор вместо того, чтобы выполнять указание бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона уйти с переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это необходимо для достижения мира на Украине или «в обмен на НАТО». При этом его полномочия истекли 20 мая прошлого года.