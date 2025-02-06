В Европе новый российский комплекс назвали кошмаром для ВСУ и ударом для НАТО
Interia: российский комплекс «Деривация-ПВО» станет кошмаром для НАТО
Самоходный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО», который в скором времени может появиться в зоне СВО, станет еще одним кошмаром для ВСУ. Об этом заявили журналисты польского издания Interia.
По мнению авторов статьи, уникальные характеристики новой российской системы позволяют ей эффективно бороться с различными видами воздушных и наземных целей. По этой причине этот комплекс является еще и «ударом для НАТО».
Впервые СЗАК «Деривация-ПВО» представили на форуме «Армия-2018». Как утверждают в издании, на данный момент комплекс усовершенствовали с учетом данных, которые появились у российских инженеров после изучения захваченной в зоне СВО трофейной шведской боевой машины CV90. Однако никаких доказательств этому в статье не привели.
Благодаря этому российские вооруженные силы смогут значительно быстрее и эффективнее уничтожать любые средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а кроме того, и бронетехнику противника.
Interia
Ранее стало известно, что в зону СВО поставили первую партию дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и системой донаведения. Перед этим одно из подразделений с помощью 40 испытываемых дронов «Микроб» уничтожило значительное количество вражеской техники, стоимость которой превышает затраты на создание нескольких тысяч беспилотников.
В декабре прошлого года подмосковные изобретатели из «Кулибин-клуба» «Народного фронта» испытали новые багги «Титан», которые предназначены для подвоза боекомплекта и оперативной эвакуации раненых на передовой в зоне СВО. Тестирование проходило в условиях бездорожья, близких к зоне боевых действий.