В Европе новый российский комплекс назвали кошмаром для ВСУ и ударом для НАТО

Самоходный зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО», который в скором времени может появиться в зоне СВО, станет еще одним кошмаром для ВСУ. Об этом заявили журналисты польского издания Interia .

По мнению авторов статьи, уникальные характеристики новой российской системы позволяют ей эффективно бороться с различными видами воздушных и наземных целей. По этой причине этот комплекс является еще и «ударом для НАТО».

Впервые СЗАК «Деривация-ПВО» представили на форуме «Армия-2018». Как утверждают в издании, на данный момент комплекс усовершенствовали с учетом данных, которые появились у российских инженеров после изучения захваченной в зоне СВО трофейной шведской боевой машины CV90. Однако никаких доказательств этому в статье не привели.