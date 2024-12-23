Новый багги «Титан» для СВО прошел испытание бездорожьем в Подмосковье

Подмосковные изобретатели из «Кулибин-клуба» «Народного фронта» испытали новые багги «Титан» для СВО. Тестирование проходило в условиях бездорожья, близких к зоне боевых действий.
Багги «Титан» предназначен для подвоза боекомплекта и оперативной эвакуации раненых на передовой. Агрегат изготовили полностью из российских комплектующих.
Техника в ближайшее время отправится в зону СВО. После того, как от бойцов придет обратная связь, машину доработают под нужны российских войск и отправят на передовую. Также изобретатели планируют увеличить количество производимых багги.
Новосибирские изобретатели ранее разработали платформу «Веном-Тотем» для эвакуации раненых и подвоза боекомплекта. В полевых условиях агрегат способен перевозить груз весом до полутонны. Платформа оснащена прочным герметичным корпусом и устойчивым шасси.
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