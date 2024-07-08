В двух городах Украины прогремели взрывы
Взрывы произошли в Николаеве и Харькове
Взрывы раздались в Николаеве и Харькове на Украине. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».
«В Николаеве слышали звук взрыва. В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — отметили в сообщении.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской и Николаевской областях.
Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. На фоне этого сигнал воздушной тревоги включали в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В субботу, 6 июля, воздушную тревогу объявляли по всей Украине. В Никополе после взрыва повреждения получили объекты инфраструктуры.