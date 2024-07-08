В двух городах Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Николаеве и Харькове

Фото: Freepik

Взрывы раздались в Николаеве и Харькове на Украине. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

«В Николаеве слышали звук взрыва. В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — отметили в сообщении.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской и Николаевской областях.

Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. На фоне этого сигнал воздушной тревоги включали в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

В субботу, 6 июля, воздушную тревогу объявляли по всей Украине. В Никополе после взрыва повреждения получили объекты инфраструктуры.

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