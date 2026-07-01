В Донецке в результате ночной атаки БПЛА сгорели пять автобусов

В Донецке ночная атака украинских беспилотников в Калининском районе уничтожила пять автобусов. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин .

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на автопарк в Калининском районе уничтожены пять автобусов», — заявил он.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили почти 180 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне осколки украинского БПЛА упали на жилой частный дом в Тверской области. В результате здание загорелось и проживающая в нем 61-летняя женщина погибла.

В Запорожской области за прошедшие сутки пять мирных жителей получили ранения из-за ударов ВСУ. Большинство беспилотников удалось перехватить силам ПВО, поэтому жертв удалось избежать, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.