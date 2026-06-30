В Запорожской области за сутки пострадали пять человек из-за атак ВСУ

В Запорожской области за минувшие сутки из-за атак ВСУ пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий .

«К сожалению, без раненых не обошлось — всего пострадали пять человек. Но, слава богу, погибших нет», — отметил глава региона.

Большинство беспилотников перехватили и уничтожили средства ПВО, что позволило избежать более серьезных последствий. В Мелитополе повреждены пять грузовиков и кровля склада на молокозаводе — люди не пострадали. На подъезде к городу ранен водитель 1994 года рождения. В Михайловском районе под удар попал мужчина 1970 года рождения в собственном доме.

У села Кирпичное атакован автомобиль, пострадал мужчина 1960 года рождения. На дороге между селами Заветное и Великая Белозерка повреждены пять машин, ранен мужчина 1991 года рождения. В Черниговском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. В Токмаке повреждены фасад и окна многоквартирного дома. Также под удары попали сельхозугодья.

Ранее в Подмосковье при ударе БПЛА погиб шестимесячный ребенок.