В Тверской области при падении обломков беспилотника погибла 61-летняя женщина

В Тверской области из-за падения обломков украинского беспилотника на частный дом погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев .

Во время отражения атаки в Кимрском муниципальном округе обломки дрона ВСУ попали в жилой дачный дом, где находилась местная жительница. От возникшего пожара она погибла. На месте работают оперативные службы.

«Главе муниципального округа поручил оказать необходимую помощь родственникам погибшей, провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений, при выявлении принять меры по оперативному проведению ремонта», — добавил Королев.

В Подмосковье при пожаре, возникшем от падения сбитого украинского БПЛА на частный дом, погиб шестимесячный ребенок. Из-под завалов извлекли двух взрослых и двух детей, но одного из малышей спасти не удалось: он скончался по дороге в больницу.