Силы ПВО уничтожили 179 украинских дронов за ночь

Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских дронов за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 179 украинских БПЛА в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Калужской, Курской, Брянской, Волгоградской, Орловской, Пензенской областей.

Также БПЛА ликвидировали в небе над Самарской, Тверской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее российские бойцы сбили запущенные украинскими боевиками ударные БПЛА над трассой «Новороссия». Военные применяли дроны-перехватчики и стрелковое вооружение.

До этого жертвой падения обломков украинского беспилотника на частный дом в Тверской области стала 61-летняя женщина.