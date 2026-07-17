В Донецке удар ВСУ уничтожил автомобиль

В Пролетарском районе Донецка, в городе Моспино, ночная атака украинского беспилотника уничтожила одно транспортное средство. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин .

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Средства ПВО также ликвидировали восемь беспилотников на окраине Калуги и над территорией Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По его словам, дроны уничтожили над Хвастовичским, Сухиничским, Жиздринским, Дзержинским и Бабынинским округами. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

В Ростовской области ночью сбили украинские БПЛА в пяти районах: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 243 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.