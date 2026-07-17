Почти 10 беспилотников сбили в Калужской области
Шапша: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью
Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников на окраине Калуги и над территорией Калужской области. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Владислав Шапша.
По его словам, военные уничтожили БПЛА над территориями Хвастовичского, Сухиничского, Жиздринского, Дзержинского и Бабынинского муниципальных округов.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — написал губернатор.
Всего в течение прошлой ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 243 украинских БПЛА над Россией, отмечали в Минобороны.
Ранее стало известно, что российские инженеры создали новейший лазерный комплекс «Перун» против любых беспилотников. Дальность поражения цели составляет до пяти километров. Научно-производственный центр «Сварог» приступил к его испытаниям.