Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в пяти районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском», — написал он.

Слюсарь отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, будут уточнять. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что за день над российскими регионами ликвидировали 117 вражеских беспилотников. Дроны сбили над восемью областями, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.