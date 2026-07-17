За ночь средства ПВО отразили атаку 243 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 243 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 16 июля до 8:00 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской, Орловской, Тульской и Смоленской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что за ночь силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах — Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском. Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.