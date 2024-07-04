В ДНР заявили о проломе обороны ВСУ на востоке Часова Яра

Гагин: армия России освободила район «Новый» в Часовом Яре, проломив оборону ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российская армия проломила оборону ВСУ, взяв под контроль микрорайон «Новый» в Часовом Яре. Это серьезный тактический успех ВС РФ, открывающий возможности для дальнейшего освобождения города, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, между российскими военными и украинскими боевиками за этот участок в восточной части города длительное время шли серьезные бои.

«Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», — заявил Гагин.

До этого российское Минобороны сообщило о полном освобождении микрорайона в Часовом Яре. При этом бойцы ВС РФ за сутки нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной и аэромобильной бригадам ВСУ и четырем бригадам теробороны. Таким образом они улучшили положение по переднему краю.

Ранее российские снайпера-напарники из отряда «Невский» Сыч и Суета одержали верх над украинскими стрелками, уничтожив одного из них в снайперской дуэли во время своей вылазки в направлении Часова Яра.

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