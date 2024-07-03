Российские снайперы уничтожили стрелков ВСУ в дуэли под Часов Яром

Снайперы с позывными Сыч и Суета из отряда «Невский», входящего в состав Добровольческого штурмового корпуса, поучаствовали в снайперской дуэли с парой стрелков ВСУ, которая произошла во время одной из их вылазок в направлении Часова Яра. Об этом они рассказали в интервью Lenta.ru .

По их словам, они выполняли боевые задачи неподалеку от Часова Яра, противодействуя украинским боевикам, срывая ротации ВСУ. Их успешные действия стали причиной того, что украинское командование направило в эти места снайперов-напарников, чтобы они вычислили и ликвидировали российских стрелков.

«Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — рассказал Сыч.

Он добавил, что в таком противостоянии есть только один шанс и это точный выстрел. Украинские стрелки расположились примерно в двух километрах от позиций российских снайперов, засев среди окопов и блиндажей, поэтому Сычу и Суете пришлось потратить почти сутки на вычисление их лежки.

По словам Суеты, все решил случай, так как стрелки ВСУ себя выдали, открыв огонь по разведчикам ВС РФ в соседней посадке. Одного снайпера он уничтожили, его напарник выжил и смог скрыться.

Ранее снайпер ВС РФ сбил FPV-дрон ВСУ на Херсонском направлении.